Motociata de Bolsonaro custou R$1,2 milhão aos cofres públicos - AFP

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 00:05

Rio – Nem 1 milhão, nem 12 mil, o ato de motos liderado por Jair Bolsonaro no último sábado (12) contou com 6661 veículos. A contagem foi realizada pelo sistema de pedágio da própria rodovia dos Bandeirantes, onde ocorreu o passeio.

Segundo dados apurados pela Folha de S.Paulo, o sistema de monitoramento registrou o número de veículos passados pelo km 39 da rodovia, onde fica o pedágio, entre 11h08 da manhã e 12h31 da tarde. A ‘motociata’, que começou às 10h da manhã em São Paulo, estaria chegando ao pedágio pouco depois das 11h.

A concessionária, no entanto, alertou que pode haver erro na precisão do número real de veículos, pois como motos não pagam pedágio, o sistema conta apenas com o sensor instalado na pista para a contagem de veículos, e duas motos passando muito próximas uma da outra podem ser registradas como apenas um automóvel. Com isso, o número pode ser maior do que o informado.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o número de motos e os números inflados de motos inventados por políticos bolsonaristas, que chegaram a anunciar uma suposta quebra de recorde no livro Guinnes Book

GOV BOLSONARO E NÚMEROS:



Mortes pela #Covid19

• Discurso: 800, no máximo

• Realidade: 488 mil (até 15.6.21)



Venda de imóveis da União

• Discurso: R$ 1.000.000.000.000

• Realidade: R$ 86.000.000.000



Motociata em SP

• Discurso: 1.300.000 motos

• Realidade: 6.661 motos https://t.co/rJtG6nEFM4 — Jeff Nascimento (@jnascim) June 16, 2021

Então... Sabem a “motociata” que teria reunido mais de 1, 3 milhão de motos?



Passaram pelo pedágio da rodovia dos Bandeirantes, 6.661 veículos.



Motociata pra Cristo? 6.661? Apocalipse, 13:18: “aquele que tem entendimento calcule o número da besta (...) seu número é 666” — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) June 16, 2021

Sistema de pedágio da rodovia dos Bandeirantes, em SP, registrou 6.661 veículos na "motociata" do Bolsonaro. O dado oficial enfraquece e desmente a narrativa bolsonarista que vem inflando o número de participantes. Mentira tem perna curta! — Chico Alencar (@chico_psol) June 16, 2021