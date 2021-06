O presidente também lamentou não ter prosperado no Congresso a ideia do governo federal de impor um ICMS único a todos os Estados brasileiros. - Agência Brasil

Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 00:14 | Atualizado 18/06/2021 00:40

Rio – Uma das promessas de campanha da candidatura de Jair Bolsonaro em 2018, a “caixa-preta” do BNDES nunca existiu. Quem admitiu o erro foi o próprio presidente, em conversa com apoiadores nesta quinta-feira (17) no seu cercadinho. “Tudo foi aprovado por alterações e Medidas Provisórias. Não foi caixa-preta na verdade. Tá aberto aquilo lá.” Afirmou Jair.

Em 2019, o BNDES gastou cerca de R$ 48 milhões em auditorias para investigar irregularidades nos empréstimos e contratos feitos pelo banco, mas não encontrou nada. A abertura da “caixa-preta” do BNDES foi uma das bandeiras levantadas por Bolsonaro durante a campanha para presidência.

Nas redes socais o presidente foi criticado por ter ludibriado seu eleitorado com uma promessa falsa.

Muita gente que acreditou na história da tal caixa preta do BNDES - que nunca aparecia. Se você estava entre essas pessoas, saiba que foi redondamente enganado. Pedido de desculpas? Jamais. Nem para você - o enganado - e nem para os atingidos pelo "equívoco". E assim seguimos. pic.twitter.com/RwxTlvw3Md — Fábio França (@fabioluizfranca) June 17, 2021

Bolsonaro disse hoje que não existe caixa-preta do BNDES. Ah, jura? Estelionato eleitoral gostoso demais pic.twitter.com/0gv5RlxiL5 — Alexandre Bentivoglio (@alebentivoglio) June 17, 2021