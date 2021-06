O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) - Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 16/06/2021 19:21 | Atualizado 16/06/2021 22:02

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) voltou a atacar o ex-governador do Rio, o chamando de "arregão" e “mentiroso”, após Witzel deixar a oitiva alegando ter sido ofendido por questionamentos feitos por Flávio sobre um possível superfaturamento na compra de respiradores no Estado do Rio.

Witzel fez uso de uma decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo, que decidiu na última terça-feira, 15, que o ex-governador não era obrigado a prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito.

A família Bolsonaro e Witzel se aproximaram durante as eleições presidenciais em 2018, e Jair Bolsonaro, então candidato, declarou apoio a candidatura de Witzel para o cargo de governador. Porém com a chegada da pandemia e as divergências quanto a gestão da crise, as partes acabaram se tornando adversários.

Na tarde desta quarta-feira, 16, o ex-governador prometeu revelar fatos gravíssimos que comprovam a interferência do governo federal na gestão estadual do Rio e desvios de recursos da saúde do Estado por meio das organizações sociais que administram os hospitais.