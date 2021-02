Local onde funcionou a casa de shows Canecão, em Botafogo Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 21:21

Rio - A Prefeitura do Rio disse, nesta sexta-feira, que irá ajudar na reabertura do Canecão, espaço cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que está fechado desde 2010. A universidade pretende encontrar parcerias para investir na construção de uma nova casa de espetáculos, com 1,5 mil lugares.

De acordo com a UFRJ, há a necessidade de mudar uma lei municipal que não autoriza esse tipo de estabelecimento no terreno atual, localizado em Botafogo, na Zona Sul da cidade. Segundo prefeito Eduardo Paes, ele está disposto a mudar a legislação para permitir que "o Canecão renasça".

Publicidade

O BNDES estuda, há três anos, um modo para viabilizar o projeto. O estudo também incluiu projetos para ocupar áreas ociosas na Cidade Universitária, no Fundão, concedendo espaços para empresas por até 50 anos. Os vencedores das licitações deverão assumir a reforma e a construção de restaurantes e moradias estudantis.