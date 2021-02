Local onde idosa dormia Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 14:22 | Atualizado 14/02/2021 14:29

Rio - O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ) entrou com uma ação contra uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) por manter uma idosa em condições de trabalho análogas à escravidão.



A idosa de 63 anos foi resgatada na casa da professora no Zona Norte da cidade no final de janeiro. A descoberta aconteceu durante uma ação de força-tarefa de órgãos federais contra o trabalho escravo. A mulher trabalhava como empregada doméstica na casa há quase 40 anos.



Publicidade

Ela não recebia qualquer tipo de remuneração e, recentemente, a professora inclusive se apropriou do auxílio emergencial recebido pela idosa. Além disso, ela era obrigada a catar latinhas nas ruas, vendê-las e dar o dinheiro à professora.



A idosa foi encontrada pela força-tarefa dormindo em um quarto sem energia elétrica. De acordo com o MPT, ela apresentava desnutrição. Os vizinhos relataram aos investigadores que a senhora sofria maus tratos, violência física e realizava trabalhos exaustivos sob o sol.



Publicidade

A própria idosa informou que não tinha acesso livre a água potável e alimentos, e que a professora jogou fora todos os seus pertences. Dentre eles, havia anotações como os contatos de seus parentes.



Agora, a mulher está em um Centro de Acolhimento da Prefeitura do Rio, e a Justiça analisa o caso. O MPT pediu à Justiça que a professora pague à idosa R$ 1,3 milhão em indenização , além de uma pensão e pagamento retroativo dos salários.

Publicidade

A reportagem tenta contato com a UFRJ. O espaço está aberto para manifestações.