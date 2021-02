Motoristas do BRT rejeitaram a proposta do MPT de rodízio de 10 dentro de um mês. Divulgação/SRR

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 16:57

Rio - Motoristas de BRT se reuniram, na manhã desta segunda-feira (08), em uma assembleia realizada pelo Sindicato dos Rodoviários do Rio (SRR) para discutir a proposta de rodízio feita pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). Os rodoviários recusaram a proposta por unanimidade.

O rodízio apresentado pelo MPT consistia em um grupo dos motoristas ter folga de uma semana, sem remuneração, enquanto os outros motoristas continuariam em suas funções. Esse revezamento seria feito dentro de um esquema com duração de 30 dias.

Diante da rejeição da proposta, o presidente do Sindicato, Sebastião José, sugeriu uma contraproposta com as seguintes condições: rodízio de cinco dias dentro de um mês e aumento do vale alimentação de R$ 360 para R$ 720. Segundo a assessoria do sindicato, a proposta foi aceita integralmente.

Além disso, o sindicato também propôs que o primeiro dia da greve que aconteceu na semana passada não seja considerado falta. O resultado da reunião será enviado ao Tribunal de Regional do Trabalho (TRT), que definirá os próximos passos para a categoria.

"Se for aceito, o problema estará resolvido. Agora vamos aguardar o desdobramento da assembleia", explica o presidente do SRR.