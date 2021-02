UFRJ Divulgação

Publicado 09/02/2021 16:01 | Atualizado 09/02/2021 17:57

Rio - Um estudo espanhol classificou a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) como a melhor universidade do Brasil e a segunda melhor da América Latina. De acordo com o Webometrics Ranking of World Universities, UFRJ é a única representante do país entre as 250 melhores universidades do mundo.

O estudo, feito pelo Conselho Superior de Investigações Cientificas desde 2004, mostrou que a universidade saltou 72 posições em apenas um ano. Em janeiro de 2020, a UFRJ ocupava a 275ª posição na pesquisa. Neste ano, a Universidade Federal do Rio de Janeiro passou para a 203ª posição.

Dessa forma, a UFRJ foi classificada na frente de instituições como a Universidade de Sorbonne (França), a Universidade de Coimbra (Portugal) e a Universidade de Manchester (Inglaterra). Na América Latina, a instituição está atrás apenas da Universidade Nacional Autônoma do México, que ocupa a 113ª posição mundial.

"A UFRJ se mantém na liderança nacional devido ao esforço conjunto de seu corpo social, que tem enfrentado enormes desafios com muita perspicácia e comprometimento. Somos uma instituição que permanece atendendo aos interesses do Estado e da sociedade brasileira, apesar das dificuldades orçamentárias e de infraestrutura física. Nosso capital humano vem conseguindo se impor mesmo com a pandemia. Somos um dos orgulhos da nossa nação. Certamente, com mais investimento poderíamos estar em posição ainda melhor entre os líderes mundiais, projetando o Brasil positivamente", afirmou a reitora Denise Pires de Carvalho.



A pesquisa do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC), maior órgão público de pesquisas da Espanha, é feita em mais de 200 países. O estudo tem o objetivo de avaliar 31 mil institutos de ensino superior ao redor do mundo.