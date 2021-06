Tiago Leifert - Reprodução/Globo

Publicado 18/06/2021 23:20 | Atualizado 18/06/2021 23:42

A gravação do ‘Super Dança dos Famosos’, antes quadro e agora oficialmente nome do programa que substitui o ‘Domingão do Faustão’, ocorreu nesta sexta (18), um dia após a Globo anunciar que Fausto Silva não voltará mais ao ar na emissora.



No comando da competição, Tiago Leifert comentou o programa sem as bailarinas – tradicionais no programa que Fausto Silva comandou na emissora em três décadas. O júri desta edição também contou com a presença de Moacyr Franco, Simone (da dupla com a irmã Simaria) e a apresentadora Angélica, esposa de Luciano Hulk, que assumirá os domingos na emissora a partir de 2022.

O cenário e o logotipo foram descaracterizados, como observados em imagens vazadas nas redes sociais. Confira!

No site de programação da Globo já aparece o novo logo da Super Dança dos Famosos, mas como o ícone é pequeno a qualidade não é das melhores, só numa chamada ou foto pra vermos com mais definição. De qualquer forma, fica o registro #SuperDançaDosFamosos pic.twitter.com/VGYMePkArg — Programação BR (@ProgramacaoBR) June 18, 2021

