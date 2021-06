Faustão - Reprodução/Globo

Por Filipe Pavão*

Publicado 18/06/2021 14:11

Rio - A Rede Globo surpreendeu os telespectadores, nesta quinta-feira, ao anunciar a saída definitiva de Fausto Silva do comando do “Domingão do Faustão” após 32 anos. Com o contrato perto do final, a expectativa era que o apresentador estaria na grade da emissora até o final do ano. Para o especialista em conteúdo estratégico Pedro Valério, a antecipação tem relação com a ida do apresentador para o Grupo Bandeirantes em 2022.

“O objetivo da Globo ter antecipado a saída do Faustão é por que ele já tem um contrato firmado com a Bandeirantes para 2022. A Globo não quer manter a imagem do Faustão aquecida até lá e, assim, ele sair direto para Bandeirantes, levando um público que esteja o acompanhando todos os domingos”, afirma o especialista.

Ele ainda fala sobre a intenção de esfriar a imagem do apresentador. “Desta forma, a Globo consegue esfriar a imagem do Faustão, do Domingão, até o momento que ele começar um programa novo em outra emissora”, pondera.



*Estagiário sob supervisão de Cadu Bruno