Globo tenta, mas logo do 'Domingão do Faustão' ainda vaza na programação - Divulgação

Globo tenta, mas logo do 'Domingão do Faustão' ainda vaza na programação Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 12:25 | Atualizado 18/06/2021 12:32

Desde que anunciou a saída antecipada de Fausto Silva dos domingos de sua programação, a Globo vem retirando do ar as logomarcas oficiais que levam o nome do apresentador. Mas nesta sexta-feira (18), a marca 'Domingão do Faustão' acabou vazando ao fundo de uma das entradas ao vivo da jornalista Mariana Gross, do telejornal 'RJ 2'.

Tiago Leifert foi o escolhido pela emissora para apresentar o 'Domingão' até que o novo programa comandado por Luciano Huck estreie nas tardes de domingo. A decisão de antecipar a saída de Fausto se deu após Leifert tirar de letra a apresentação do último 'Domingão do Faustão', enquanto Fausto estava internado tratando uma infecção urinária. A princípio, nem a Globo e nem Fausto Silva disseram se haverá uma despedida do apresentador da programação da casa, após 32 anos ininterruptos de trabalho na emissora dos Marinho.