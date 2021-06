Faustão - DivulgaÇÃO

Faustão

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 19:04

Rio - A TV Globo surpreendeu o público brasileiro, nesta quinta-feira (18), ao anunciar que Faustão deixará as tardes de domingo antecipadamente. A saída do apresentador já havia sido divulgada em janeiro deste ano, porém seu contrato se extenderia até o final de 2021. Fausto Silva encerra sua carreira no "Domingão do Faustão" após protagonizar uma lista extensa de memes e momentos icônicos.

Ao citar alguns dos episódios mais marcantes do programa dominical, é válido começar com uma situação que ficou eternizada em vídeos do YouTube que já somam quase 1 milhão de visualizações, apesar de ter ocorrido em 1994. Foi quando um inventor apresentava sua churrasqueira e deu um baita susto em Faustão quando o equipamento explodiu em cima do palco. "Tá pegando fogo, bicho", foi uma das poucas frases ditas pelo apresentador depois de dar um salto.

Além disso, outra frase de Faustão que a internet não deixa niguém esquecer é o famoso "Errrrooouuuu!". A expressão tem origem em uma edição de 2011 do quadro "No Sufoco", quando três participantes erraram a mesma pergunta, apesar das dicas óbvias. O uso do bordão e a expressão de choque no rosto do apresentador viraram meme na internet e são utilizados até hoje quando alguém erra uma pergunta fácil.

Mas Fausto Silva também teve sua cota de sufocos ao apresentar o "Domingão". "Esse é o Jango! O chef da limpeza!", dizia o apresentador sobre um chimpanzé que corria atrás de quem o incomodava segurando uma vassoura. Então, o animal se desprende do cuidador e começa a perseguir Faustão pelo estúdio, o que rende muitas piadas desde 1992.

Entre os bordões do apresentador, não se pode esquecer do "Quem sabe faz ao vivo!". Conhecido por ser palco de atrações artísticas e realities como a "Dança dos Famosos", o "Domingão" também é um espaço para artistas do momento mostrarem seu talento. Faustão só não contava com situações como quando discutiu ao vivo com Paula Fernandes, após a cantora reclamar do violão desafinado.

Falando em cantora, um mistério da carreira recente de Faustão é o que levou um fã da cantora norte-americana Selena Gomez a publicar, em 2014, uma história fictícia na internet em que o apresentador vive um romance com a artista. O meme foi tão longe que até a TV Globo entrou na brincadeira quando anunciou que Fausto deixaria a emissora. "A Selena Gomez vai precisar muito de vocês nesse momento. Depois de mais de 30 anos de alegria e sucesso, Faustão se prepara para o último ano à frente do #Domingão. Força, Selena", diz o tweet no Twitter oficial do canal.

No ar desde 26 de março de 1989, o "Domingão do Faustão" marcou a história da televisão brasileira ao despertar diversas emoções na audiência, seja com as "videocassetadas" ou no anúncio da gravidez de Xuxa. Agora, resta ao público ficar atento aos próximos passos na carreira de Fausto Silva que, desde sua estreia na TV com "Perdidos na Noite", construiu um legado na comunicação.



Anúncio inesperado dividiu opiniões na web

A decisão de antecipar o encerramento do contrato com Faustão pegou muitos internautas de surpresa. Assim como a apresentadora Sonia Abrão , alguns usuários do Twitter criticaram a TV Globo por não conceder um programa de despedida para o apresentador, após 32 anos de programa. "A Globo tem que deixar o Faustão fazer pelo menos um programa de despedida se não eu vou invadir essa emissora", escreveu um internauta. "A globo não pode fazer um trem desses", comentou outra.

Por outro lado, com a substituição de Fausto por Tiago Leifert, até que Luciano Huck faça sua estreia nas tardes de domingo, já há especulações de que Ana Clara Lima assuma o comando do "BBB22" e Gil do Vigor vá para a "Rede BBB". Enquanto isso, outros internautas estão mais preocupados com a conta bancária de Faustão: "Pensando aqui nele... O FGTS do Faustão", brincou um usuário.

Ainda tem que insista na brincadeira com Selena Gomez e comemore a decisão da TV Globo. "Faustão finalmente vai ter a chance de passar mais tempo com a Selena e reatar o relacionamento, viva o amor!!", escreveu um internauta.

Mais sério, o ator Paulo Vieira reconhece a trajetória do apresentador e deseja sucesso nas próximas etapas. "O maior gênio da comunicação popular nesse país, no alto dos seus 71 anos. Vai ser pra sempre meu mestre, padrinho e professor. Vida longa e sucesso!", declarou o artista.