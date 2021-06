Sonia Abrão não esconde revolta com saída antecipada de Faustão da TV Globo - Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 17/06/2021 17:56 | Atualizado 17/06/2021 17:58

Rio - A apresentadora Sonia Abrão, que comanda o "A Tarde é Sua", da Rede TV!, não aceitou bem a notícia de que a Globo antecipou a saída de Faustão do "Domingão"

Na tarde desta quinta-feira (17), Sonia debateu com seu time de colunistas a saída do tradicional apresentador sem uma despedida. Para a contratada da RedeTV!, a Globo não respeitou o momento de Faustão, que recebeu alta médica recentemente.

"Falta de respeito. De tudo que já foi prestado de serviço pra casa. Agora, essa despedida tinha que ser feita de maneira muito carinhosa. Essa história de pegar o Faustão, de uma maneira como essa, de um momento tão frágil como está. Ele vem de uma hospitalização. Agora está melhor, mas isso não quer dizer que não tenha sido um abalo para ele. Uma falta de consideração.", iniciou o desabafo.

Sonia repercutiu a surpresa do público na web ao longo do programa e afirmou que a Globo foi cruel ao não permitir uma despedida em um último programa. "Se teve estreia, tem que ter despedida. O Brasil inteiro querendo se despedir do Faustão. Isso ser negado é muito cruel", finalizou.

Nesta terça-feira (17), a Globo emitiu um comunicado oficial sobre a saída antecipada de Fausto Silva da emissora. "Tiago Leifert estará à frente das tardes de domingo da Globo, até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com Luciano Huck. Por razões estratégicas e internas, a Globo tomou a decisão de antecipar a saída de Fausto Silva do programa e juntos decidiram formalizar o distrato", diz o comunicado enviado à imprensa.