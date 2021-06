Rodrigo Faro/Fausto Silva - Reprodução internet

Rodrigo Faro/Fausto SilvaReprodução internet

Por iG

Publicado 17/06/2021 21:12 | Atualizado 17/06/2021 21:16

Rodrigo Faro, apresentador da Record, pediu respeito para o seu amigo Faustão, na tarde de hoje, a pós ser anunciado que o mesmo não apresentaria mais o "Domingão do Faustão" (TV Globo) . Por meio dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Faro compartilhou uma foto do amigo.



fotogaleria

Publicidade

A Globo anunciou nesta quinta-feira (17) que Fausto Silva não retornará ao seu tradicional programa aos domingos. Quem deve substituir o apresentador no "Domingão" é o Tiago Leifert, que vem recebendo bastante reconhecido na condução do Reality "Big Brother Brasil".



No último domingo (13), pela primeira vez, o "Domingão do Faustão" não foi apresentado por Fausto Silva. Tiago Leifert ficou responsável por comandar o programa enquanto o titular se recuperava de uma infecção urinária. Após a sua condução, ele recebebeu vários elogios de internautas no twitter.