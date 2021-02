Carla Diaz está no BBB 21 Divulgação

"O acontecimento nessa madrugada foi grave e não passará despercebido. Até quando mulheres vão ter que pedir pelo mínimo? Respeito".

O acontecimento nessa madrugada foi grave e não passará despercebido. Até quando mulheres vão ter que pedir pelo mínimo? Respeito. pic.twitter.com/R1ztGCsdru — Carla Díaz (@Carladiaz) February 5, 2021

O comentário maldoso de Nego Di aconteceu durante uma conversa com Projota e Arthur. "Não quis deitar do lado da mina. Cê é louco. Com a flauta... [referência ao seu pênis]. Tira a flauta do case. Eu mexendo no 'guri'", disse Nego, que, nesse momento, fez um gesto com a mão que imitava masturbação. Ao dizer que tiraria "a flauta do case", o comediante quis dizer que tiraria o pênis para fora da calça.

Projota, então, deu um conselho ao humorista. "Você tá sendo ridículo agora, não viaja. Você tá falando bosta", interrompeu Projota, enquanto Nego e Arthur riram.

