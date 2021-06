Neymar chora em entrevista - Reprodução / SBT

Neymar chora em entrevistaReprodução / SBT

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 02:02

Rio – Após uma atuação de gala , a seleção brasileira goleou o Peru por 4 a 0 nesta quinta-feira (17), pela segunda rodada da Copa América. Após o fim da partida, ainda à beira do campo, Neymar foi entrevistado e estava bastante emocionado, chegando até a chorar.

O atacante do PSG aproveitou essa vitória sólida para desabafar sobre os últimos acontecimentos do futebol brasileiro e da sua carreira na seleção. “Eu passei muita coisas nesses últimos dois anos que foram complicadas. Os números não são nada pela felicidade que eu tenho de jogar pelo Brasil. Hoje estamos em um momento difícil no mundo e dar a alegria e ser o espelho de alguém é uma felicidade enorme”.