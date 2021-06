Karoline Lima recebeu flores do jogador Neymar, mas fez mistério quanto ao pretendente por trás do mimo - Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 05:00

Muita gente ficou curiosa para saber quem é a tal moça para quem Neymar Jr fez símbolo de coração enquanto comemorava a vitória do Brasil na partida da Copa América contra a Venezuela. Levando em consideração que o craque costuma flertar com muitas moças ao mesmo tempo, fica um pouco difícil de saber a quem exatamente ele se referia. Mas esta coluna descobriu que entre as moças que andam flertando com o atacante da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain está a influenciadora e youtuber Karoline Lima.



Recentemente, Karoline até recebeu flores que foram enviadas pelo jogador, mas nas redes sociais a loura fez mistério quanto ao pretendente por trás do mimo. O jogador Douglas Luiz, amigo do Neymar, chegou a comentar na publicação da influenciadora dizendo que sabia quem tinha enviado o buquê, mas sem citar nomes, afinal, era pra ser segredo, mas esta colunista não é baú...