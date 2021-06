Gerson - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/06/2021 15:19 | Atualizado 22/06/2021 15:20

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira para pegar o Fortaleza, no Maracanã, às 19h, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará a despedida de Gerson do Rubro-Negro carioca. Negociado ao Olympique de Marselha, o volante disputará um jogo pelo time pela última vez antes de iniciar a trajetória no time francês.

A ida de Gerson ao Olympique de Marselha renderá ao Flamengo 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais pela cotação atual, que serão pagos da seguinte forma: 11 milhões de euros à vista, após a apresentação do jogador, e 9 milhões de euros parcelados até 2023. Além disso, o volante terá metas em contrato que, se forem atingidas, o Rubro-Negro desembolsará mais 5 milhões de euros. O acordo também prevê que o clube carioca tem direito a 20% de uma futura venda.

Se o jogo contra o Fortaleza é uma despedida para Gerson, mas para Thiago Maia será um recomeço. Fora dos gramados desde novembro de 2020, quando machucou o joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia, o volante voltará a ser relacionado pelo técnico Rogério Ceni e ficará como opção no banco de reservas.

Outro jogador que voltará a campo com a camisa do Flamengo é o atacante Pedro, desfalque nos últimos três jogos por conta da Covid-19. O jogador treinou normalmente e está à disposição da comissão técnica.

O provável time do Flamengo para pegar o Fortaleza é: Diego Alves; Matheuzinho, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Michael, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro.