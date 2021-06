Caio Ribeiro - Reprodução

Caio RibeiroReprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 15:07

Rio - O comentarista Caio Ribeiro, da TV Globo, recebeu uma ordem da Justiça para pagar uma dívida de R$ 3,4 milhões junto ao Banco Bradesco. Os advogados do ex-jogador lutam para que ele não tenha seus bens bloqueados antes de apresentar uma defesa. As informações são do portal "UOL".

Segundo o Bradesco, a dívida é referente à uma concessão de crédito feita em abril de 2018. Caio pegou um valor de R$ 3 milhões, com a proposta de pagamento em 360 parcelas, ou seja, 30 anos. Porém, o comentarista enfrentou dificuldades financeiras e renegociou a dívida, mas, segundo o banco, continuou sem pagar as prestações.

Os advogados de Caio tentam usar um imóvel de R$ 4,5 milhões como garantia durante o período de renegociação da dívida. No entanto, o Bradesco não aceita, alegando sofreu uma desvalorização e hoje vale menos do que os débitos do ex-jogador.

Até o momento, Caio Ribeiro não se manifestou publicamente sobre a dívida.