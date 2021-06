Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo - Reprodução

Estádio Nilton Santos, a casa do BotafogoReprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 14:11

Rio - O Botafogo sofreu mais uma penhora milionária na Justiça. Ana Teresinha de Franca Almeida e Silva Martins, juíza da 33ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1), determinou o bloqueio de R$ 2.539.385,08 do Alvinegro, em receita de seus patrocinadores, a favor de Leandro Guerreiro, ex-volante do clube. A informação é do portal "Esporte News Mundo".

A ação envolvendo o ex-jogador corre desde 2012. A penhora será em cima de valores que o Glorioso tem a receber de patrocínio com a fornecedora de material esportivo Kappa, operadora de telefonia Tim, a empresa Eletromil e instituição de ensino Pinheiro Guimarães.

Publicidade

Leandro Guerreiro chegou ao Botafogo em 2007, e ficou em General Severiano até 2010. O ex-volante defendeu a estrela solitária em 222 jogos.

Confira a nota sobre a decisão judicial:

Publicidade

“Determino que os patrocinadores abaixo listados procedam ao bloqueio de créditos, inclusive futuros que venham a transferir para o BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS, até atingir o montante de R$ 2.539.385,08 (dois milhões quinhentos e trinta e nove mil trezentos e oitenta e cinco reais).

– KAPPA

– TIM

– ELETROMIL

– PINHEIRO GUIMARÃES

Publicidade

Assevere-se que os valores porventura existentes deverão ser colocados à disposição do juízo através de depósito judicial no Banco do Brasil, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, em caso de descumprimento da determinação.“