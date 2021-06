Recém-chegados, Diego Gonçalves e Rafael Moura são as novidades no banco de reservas contra o Remo - Botafogo/Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 15:26

Volta Redonda - Com Guilherme Santos confirmado no meio de campo, o Botafogo está definido para o confronto com o Remo, neste domingo, às 16h, no Raulino de Oliveira, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O curinga de Marcelo Chamusca entra no lugar de Pedro Castro, que, após se queixar de dores na panturrilha direita, inicia o jogo como opção. E é no banco de reservas que estão as maiores atrações do domingo: Barreto, Diego Gonçalves e Rafael Moura.

Últimos reforços anunciados, Diego Gonçalves, ex-Mirassol, e Rafael Moura, ex-Goiás, foram regularizados a tempo e, após convencerem a comissão técnica ao longo da semana de treinamentos, foram relacionados pela primeira vez. Emprestado pelo Criciúma até dezembro, o volante Barreto, que se destacou pela Ponte Preta na Série B de 2020, é outra novidade que pode estrear.



Portanto, o Glorioso está confirmado com a seguinte formação: Douglas Borges, Warley, Kanu, Gilvan e Paulo Vítor; Luís Oyama, Guilherme Santos e Marco Antônio; Ronald, Chay e Rafael Navarro.