Matheus Gonçalves está regularizado e à disposição de Marcelo Chamusca para a sequência da Série BBotafogo/Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 21:08

Rio - Não perca a conta. Oficialmente anunciado nesta sexta-feira, Diego Gonçalves é 18º reforço do Botafogo para a temporada 2021. O atacante, de 26 anos, é mais um 'fruto' da parceria com o Mirassol. Com contrato assinado até dezembro de 2022, ele está regularizado e à disposição de Marcelo Chamusca para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.



Atacante de lado de campo, Diego Gonçalves tinha negociação adiantada com a Chapecoense, mas declinou a proposta para disputar a Primeira Divisão e defender o Glorioso. Com os direitos divididos entre Internacional e Louletano, de Portugal, ele topou o desafio de disputar a Série B, de olho na vitrine alvinegra, que valorizou e negociou recentemente nomes como Luís Henrique, Pedro Raul e Matheus Babi.



Revelado pelo Fluminense, o atacante chega com 'bagagem' pela experiência acumulada na passagem por Portuguesa, Internacional, Paraná, Ferroviária, Londrina e Botafogo-SP, Figueirense e Mirassol, clube pelo qual marcou três gols em 13 jogos. No exterior, defendeu Olhanense, Atlético CP e Louletano, de Portugal, e Ventforet Kofu, do Japão.



Quarto colocado na Série B, com quatro pontos, o Glorioso enfrenta o Remo, neste domingo, às 16h, em Volta Redonda. Confira abaixo os 18 reforços contratados:



Goleiro: Douglas Borges

Zagueiros: Gilvan e Joel Carli

Laterais: Daniel Borges, Jonathan e Rafael Carioca

Meio-campistas: Matheus Frizzo, Pedro Castro, Ricardinho, Luís Oyama, Felipe Ferreira, Marco Antonio e Barreto

Atacantes: Chay, Diego Gonçalves, Marcinho, Rafael Moura e Ronald



O jogador é o atacante de lado que o Botafogo procurava no mercado para encorpar ainda mais o elenco visando o restante da temporada. Diego jogou a última Série B pelo Figueirense.