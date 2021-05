Alex Muralha Divulgação / Mirassol

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 11:20

Rio - O goleiro Alex Muralha está vivendo uma verdadeira volta por cima na carreira no Paulista. Após defender um pênalti de Gabriel Menino e garantir a vitória do Mirassol sobre o Palmeiras, na primeira fase, o ex-jogador do Flamengo foi decisivo ao defender duas cobranças e garantir a classificação da equipe para a semifinal do Estadual. Após o término do duelo com o Guarani, o goleiro voltou a lembrar os momentos complicados que viveu no Flamengo em 2017.

Publicidade

"Primeiramente, agradecer a Deus. Às vezes somos julgados de forma injusta, fiquei marcado por isso e fico feliz de poder ajudar meus companheiros. Pés no chão, a gente merece coisas maiores, porque somos um time trabalhador. O Eduardo é sensacional, gostaria de deixar parabéns para o meu pai, que é aniversário dele. É muito difícil passar o que passei, tive que sair do Brasil, só eu sei o que passei. Agora é comemorar essa vaga na semifinal", afirmou.



O goleiro foi muito criticado, inclusive pelo seu desempenho em cobranças de pênalti. Na final da Copa do Brasil entre Flamengo e Cruzeiro, em 2017, Muralha escolheu o canto direito nas cinco cobranças cruzeirenses e não conseguindo defender nenhum.

Publicidade

Após deixar o Flamengo, o jogador atuou no futebol do Japão e retornou ao Brasil em 2019 para defender o Coritiba. Neste ano, foi contratado pelo Mirassol. A equipe paulista aguarda o desenvolvimento dos outros duelos das quartas de final para conhecer o seu adversário no Estadual.