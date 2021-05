James Rodríguez será desfalque na Copa América NELSON ALMEIDA / AFP

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 15:20

Dispensado dos dois próximos jogos da Colômbia pelas Eliminatórias e também da Copa América, James Rodríguez, do Everton (ING), não gostou e fez questão de mostrar o seu incômodo contra a comissão técnica, comandada por Reinaldo Rueda, ex-Flamengo. O meia colombiano ficou fora por questões físicas.

"Não receber a confiança da comissão técnica quebra com tudo e me causa uma dor enorme, já que sempre dei até a minha vida pela camisa da seleção da Colômbia", desabafou James Rodríguez em nota, explicando que ficaria fora do primeiro jogo das Eliminatórias, mas que teria condições de jogar o segundo e a Copa América.



Segundo o comunicado divulgado pela federação colombiana, o jogador, que vem sofrendo com uma lesão muscular na panturrilha direita, "foi submetido a exames médicos, que determinaram que não se encontra no nível ideal de competição, portanto, não poderá ingressar no grupo convocado por Reinaldo".



Sem James Rodríguez, principal nome do grupo, a Colômbia enfrentará fora de casa o Peru, no dia 3, e receberá a Argentina, dia 8. Depois, disputará a Copa América, que começa no dia 13. Para o lugar do jogador do Everton, Reinaldo Rueda, que assumiu a seleção neste ano no lugar do português Carlos Queiroz, chamou Edwin Cardona, do Boca Juniors.