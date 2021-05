Fernandinho pode ser campeão da Liga dos Campeões pela primeira vez AFP

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 14:13

A final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Chelsea neste sábado às 16h (de Brasília), em Portugal, traz um duelo particular entre dois brasileiros. Por mais que tenham carreiras de sucesso na Europa, Fernandinho e Thiago Silva sofrem até hoje desconfiança de muitos brasileiros por conta de erros na Seleção Brasileira. Enquanto o zagueiro continua sendo convocado, o volante não teve mais chances.

Marcado pelas falhas nos gols da Alemanha no histórico 7 a 1 na Copa de 2014, Fernandinho ainda sofreu críticas pela eliminação para a Bélgica, em 2018. Enquanto isso, sempre teve o respeito dos torcedores do City e a confiança e o apoio do técnico Pep Guardiola, que o escolheu como capitão.



Publicidade

Um dos líderes da equipe, o capitão Fernandinho terá a chance neste sábado de ser o primeiro brasileiro a levantar o troféu de campeão da Liga dos Campeões na comemoração, caso o City seja o campeão.



"Ganhar a Champions é uma grande realização. Ser o primeiro brasileiro a ter a oportunidade de levantar o troféu é um momento de orgulho para todos. Espero que façamos um bom jogo e depois disso possamos aproveitar o momento. Seria um dos momentos de maior orgulho da minha carreira", disse o volante.