Publicado 28/04/2021 10:00

Rio - O Botafogo segue à procura de jogadores para o meio-campo. O novo nome que ganhou força no Glorioso é o do volante Luís Oyama, de 24 anos, que defende o Mirassol atualmente. As informações são do "Canal do TF".

O jogador vive bom momento no clube paulista e chamou a atenção do Glorioso. Até o momento houve apenas uma sondagem, mas o clube carioca poderá fazer uma proposta para contar com o jogador. Luís disputou oito jogos na temporada e não fez nenhum gol.

Revelado pelo próprio Mirassol, o volante disputou a Série B do Brasileiro no ano passado emprestado à Ponte Preta e fez 24 jogos. Com dupla nacionalidade, o jogador com origem japonesa vem se destacando pelo bom poder de marcação e também saída de bola.



Além de Luís, outros jogadores para a posição vem sendo observados pelo Botafogo. O volante André, de 19 anos, do Fluminense e também o experiente jogador do Cuiabá, Auremir, de 29 anos.