Neymar Ag. News

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 16:29 | Atualizado 28/05/2021 16:37

Rio - Após a Nike confirmar o rompimento de contrato com Neymar por conta de uma investigação por abuso sexual, o apresentador Neto criticou o atacante do PSG por se envolver em mais uma polêmica. Durante o programa "Os Donos da Bola", da TV Band, Neto opinou que o atacante não joga bem há muito tempo e pediu um posicionamento de Tite sobre o caso.

"Há muito tempo o Neymar não joga bola e só passam a mão na cabeça dele. O Tite, por exemplo, não dá uma opinião sobre nada que acontece com ele. E do que já foi, do outro processo que ele teve, que foi desgastante para a carreira dele - tanto é que ele não disputou a Copa América", disse o apresentador e ex-jogador durante o debate.

Publicidade

Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola" Divulgação/Band

"Aí, nós temos que ficar falando que ele é o único craque da seleção, que vai ganhar a Copa do Mundo. Não vai ganhar a Copa do Mundo! (...) E todo mundo tem que defender o Neymar. E aí, Tite, seleção brasileira, CBF, vocês não vão falar nada, vão ficar quietos?", acrescentou o apresentador.

Publicidade