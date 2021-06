Estátua de Túlio Maravilha foi inaugurada na manhã desta sexta-feira - Vitor Silva/Botafogo

Estátua de Túlio Maravilha foi inaugurada na manhã desta sexta-feira Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 14:55

Rio - O Botafogo inaugurou na manhã desta sexta-feira mais uma estátua no Estádio Nilton Santos. O homenageado da vez é o artilheiro e ídolo Túlio Maravilha, campeão brasileiro em 1995 e principal nome do Alvinegro na década de 90. O atacante é o primeiro a fazer parte das estátuas no Setor Leste do Nilton Santos, que deve receber mais ícone do Glorioso nos próximos meses.

Apesar da grande festa, a estátua de Túlio foi motivo de piadas por parte da própria torcida alvinegra. Muitos não encontraram semelhança com o eterno camisa 7. Outros já viram traços lembrando até mesmo o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, Botafoguense declarado.

Publicidade

O Túlio Maravilha do Botafogo Samba Clube estava mais parecido. E olha que estou sendo bastante generoso. — Igor Navarro (@IgorNavarroBFR) June 11, 2021

Ok agora temos uma estátua do Marcelo Crivella. pic.twitter.com/Kneu7QJ31i — Loce (@BFRMarcelean) June 11, 2021

Publicidade

Essa estátua do Túlio Maravilha ficou parecida com qualquer um menos com o próprio Túlio Maravilha. — Nathalia (@nathbfr) June 11, 2021