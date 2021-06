Marcelo Chamusca celebra mais uma boa atuação e valoriza a evolução no setor de criação - Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 13/06/2021

Volta Redonda - Em evolução, o Botafogo confirmou o bom momento na convincente vitória sobre o Remo, por 3 a 0, neste domingo, no Raulino de Oliveira. Invicto na Série B, o Glorioso subiu para o terceiro lugar, com sete pontos, consolidando as ideias de Marcelo Chamusca. Satisfeito com o desempenho em Volta Redonda, o treinador destacou a melhora do repertório ofensivo, com muita movimentação e criatividade.



"Sempre treino as minhas equipes dizendo que é preciso ter repertório. Tem que saber jogar pelos lados, tanto que damos muita liberdade para Warley e Paulo Vítor. E quando a gente tem jogadores com a característica do Chay e do Marco Antônio, que têm um bom jogo entrelinhas, é importante forçar o adversário um pouco por dentro", avaliou Chamusca.

Com uma nova configuração no meio de campo em construção, o treinador, sem abrir mão da marcação, aposta na qualidade de Luís Oyama, que iniciou a jogada do primeiro gol, Guilherme Santos e Pedro Castro, autor do último gol em Volta Redonda, para auxiliar Marco Antônio na criação.



"A construção dos gols tem sido uma variação que a gente tem tentado utilizar e tem cobrado dos jogadores uma melhora do jogo por dentro, de entrelinhas, que é sempre muito difícil para o adversário marcar. Hoje a gente aproveitou bem, fico contente. No trabalho da semana a gente cobrou muito achar os jogadores por dentro porque sabia que o adversário tem uma certa fragilidade, até porque os números comprovavam isso", destacou o treinador alvinegro.



De olho na liderança, o Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Londrina, no Estádio do Café.