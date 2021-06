Com a sombra de Rafael Moura, Navarro mostrou serviço e marcou o segundo gol alviengro contra o Remo - Vítor Silva/Botafogo

Com a sombra de Rafael Moura, Navarro mostrou serviço e marcou o segundo gol alviengro contra o RemoVítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 17:58

Volta Redonda - Alô, torcedor alvinegro! O Botafogo está no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com uma atuação cirúrgica, neste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, o Glorioso foi premiado pela eficiência para confirmar, sem sustos, a vitória por 3 a 0 sobre o Remo. Chay, Rafael Navarro e Pedro Castro marcaram os gols que levaram o Alvinegro para o terceiro lugar, com sete pontos.

Com Barreto, Diego Gonçalves e Rafael Moura, recém-contratados, no banco de reservas, o Botafogo manteve a base para equipe que venceu o Coritiba. A entrada de Guilherme Santos no lugar de Pedro Castro, que iniciou o jogo como opção, foi a única novidade. A missão alvinegra foi facilitada pelo gol no início do jogo, aos 13. Do lançamento de Oyama, com a contribuição da 'raspada' de cabeça de Navarro, surgiu a jogada para o gol de Chay.

Publicidade

Valente, o Remo mostrou que não perderia a invencibilidade com facilidade. Equilibrou as ações ofensivas, mas não suficiente para furar a consistente marcação. Bem na armação, Marco Antônio conseguiu municiar o ligeiro Ronald, mas o melhor estava reservado para o segundo tempo.

Foi do baixinho a boa jogada para o gol de Rafael Navarro, aos 13, na saída de Vinícius. Com a concorrência no setor, Pedro Castro mostrou serviço em sua primeira jogada no lugar de Guilherme Santos. De fora da área, acertou um belo chute para aumentar a vantagem, aos 19: 3 a 0.

Publicidade

A vantagem permitiu Chamusca a testar novidades de olho no confronto com o Londrina, quinta-feira, às 19h, no Estádio do Café. Foram poucos minutos, mas os reforços Diego Golçalves e Rafael Moura tiveram a chance de estrear e provar que são opções para a próxima rodada.

Publicidade

BOTAFOGO X REMO



Local: Estádio Raulino de Oliveira

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Gol: 1º tempo - Chay (13 minutos). 2º tempo - Rafael Navarro (13 minutos) e Pedro Castro (18 minutos).

Cartões amarelos: Guilherme Santos, Gilvan; Anderson Uchôa, Paulo Bonamigo, Rafael Jansen

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



Botafogo: Douglas Borges, Warley, Kanu, Gilvan e Paulo Vítor; Luís Oyama, Guilherme Santos (Pedro Castro) e Marco Antônio (Ricardinho); Ronald (Daniel Borges), Chay (Diego Gonçalves) e Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Marcelo Chamusca



Remo: Vinícius, Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen e Marlon (Vinícius Kiss); Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz (Erik Flores); Jefferson (Gabriel Lima), Dioguinho e Renan Gorne. Técnico: Paulo Bonamigo