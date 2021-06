Chay. Botafogo X Remo pelo Campeonato Brasileiro Série B - Vitor Silva/Botafogo

Chay. Botafogo X Remo pelo Campeonato Brasileiro Série B Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 14:06 | Atualizado 14/06/2021 14:07

Rio - Após a boa vitória do Botafogo contra o Remo, em Volta Redonda, a seleção da terceira rodada da Série B ficou repleta de Alvinegros. Ao todo, seis integrantes do Bota representaram o Glorioso na lista de melhores da rodada. Kanu, PV, Pedro Castro, Chay, Rafael Navarro e o técnico Marcelo Chamusca foram os escolhidos.

Dos cinco jogadores selecionados, os três últimos balançaram as redes no Raulino de Oliveira. Chay abriu o placar em descida pelo lado esquerdo, Rafael Navarro aumentou a vantagem após bela jogada de Ronald e Pedro Castro fechou o caixão paraense com um lindo chute da entrada da área. Kanu ficou marcado pela boa atuação principalmente na marcação do centroavante Renan Gorne, e PV, lateral-esquerdo, manteve a regularidade na marcação e no apoio.

Publicidade

Confira a seleção completa da terceira rodada da Série B:

Fábio (Cruzeiro), Pedro Bambu (Vila Nova), Kanu (Botafogo), Ricardo Graça (Vasco) e PV (Botafogo); Rômulo (Cruzeiro), Pedro Castro (Botafogo), Morato (Vasco) e Chay (Botafogo); Kieza (Náutico) e Rafael Navarro (Botafogo). Técnico: Marcelo Chamusca