Escudo do Botafogo no Nilton Santos é coberto para a Copa AméricaReprodução

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 16:12

Rio - Uma atitude polêmica da Conmebol desagradou torcedores do Botafogo nesta segunda-feira. Horas antes da partida entre Argentina e Chile, pela Copa América, a entidade decidiu cobrir os escudos do Botafogo que ficam na arquibancada do Estádio Nilton Santos.

Além dos escudos, a sigla BRF, em referência a Botafogo de Futebol e Regatas, também foi tampada. A prática é comum em torneios da Conmebol.

“Tudo que é marca ou capaz da câmera de TV captar será coberto“, disse uma fonte ao site "Fogãonet".

Argentina e Chile se enfrentam às 18h desta segunda-feira, no jogo que marca a estreia do Nilton Santos na Copa América. Além deste jogo, o estádio receberá outros seis ao longo da competição.