Claudinho, meia do Cruzeiro - Divulgação

Claudinho, meia do CruzeiroDivulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 18:45

Rio - O Botafogo decidiu que não irá avançar nas negociações para contratar o meia Claudinho, do Cruzeiro. A informação foi dada ao site "Globo Esporte" por uma fonte ligada à diretoria alvinegra.

O nome de Claudinho foi oferecido ao Botafogo, que até chegou a se interessar pelo meia. Porém, os dirigentes do Glorioso decidiram priorizar outros nomes no momento e optaram por não levar as tratativas adiante.

Publicidade

Após o negócio com o Botafogo mela, Claudinho seguirá no Cruzeiro em busca de espaço. O jogador tem esperança de ter mais minutos em campo após a chegada do técnico Mozart.