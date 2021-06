Neymar - Lucas Figueiredo/CBF

NeymarLucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 13:41

São Paulo - Durante o programa "BB Debate" desta terça-feira (15), Neymar entrou em pauta mais uma vez. Durante uma análise das seleções do Brasil e da Argentina, a pentacampeã do mundo foi classificada como uma espécie de "céu de uma estrela só", quando analisaram os desempenhos dos colegas de Neymar na amarelinha. Durante o assunto, o jornalista Fábio Sormani, do grupo Disney, criticou a atual equipe de Tite.

"Se você olha pra Seleção Brasileira... Pelo amor de Deus, hein, gente? Com todo respeito. Lucas Paquetá, Gabriel Jesus, Richarlison. São bons jogadores? São. Gostaria que jogassem no meu time? Ô... mas nós estamos falando de seleção. Não pode! O Neymar está absolutamente sozinho. Não tem ninguém ao lado dele. A gente até lembrou aqui dos títulos que o Brasil conquistou, o Brasil nunca teve um jogador solitário", disse o comentarista.

Ainda de acordo com Sormani, nenhum dos atuais jogadores do grupo convocado por Tite entra na lista de 10 melhores na era "pós-Pelé".