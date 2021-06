Mariana Spinelli - Reprodução

Mariana SpinelliReprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 12:36

Rio - A apresentadora Mariana Spinelli, da ESPN, passou por uma situação delicada na última segunda-feira. A apresentadora foi confundida com a mulher que aparece em um vídeo ao lado do namorado acusando um jovem negro de furtar uma bicicleta elétrica no Leblon , Zona Sul do Rio. As duas são homônimas, ou seja, possuem o mesmo nome e sobrenome.