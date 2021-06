Neymar - AFP

NeymarAFP

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 11:33

Rio - Neymar é, indiscutivelmente, o maior protagonista da seleção brasileira atual. Para o comentarista Mano, do SBT, mesmo tendo conquistado o posto de segundo maior artilheiro doa equipe, atrás apenas de Pelé, o atacante ainda não pode ser incluído no top-10 de jogadores que vestiram a amarelinha.

"Não dá para colocar o Neymar, hoje, entre os dez maiores jogadores da história da seleção brasileira. Os números não dizem nada. O maior artilheiro de Copas do Mundo é o Klose (defendendo a Alemanha). Ele foi mais jogador do que o Ronaldo Fenômeno? Rivaldo jogou menos bola do que o Klose?", questionou Mano.



Publicidade

"Se você pegar a seleção de 70, todo mundo ali já está à frente do Neymar. O Neymar tem tudo para se tornar um dos maiores, está batendo recordes, mas não sai na foto ainda. Ele foi mais jogador do que o Rivallino, Rivaldo e Ronaldo Fenômeno? É óbvio que ele ainda não está entre os dez. Pode vir a ser, mas hoje não", completou.