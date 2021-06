Rogério Ceni - Daniel Castelo Branco

Rogério CeniDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 10:41 | Atualizado 15/06/2021 13:50

Com o quarto problema médico no ano, Diego Alves já desfalcou o Flamengo em 16 jogos Marcelo Cortes / Flamengo Rio - As boas atuações e os títulos conquistados com a camisa do Flamengo fizeram Diego Alves atrair os olhares da Europa. De acordo com o site "Tutto Juve", o camisa 1 é visto pelo clube italiano como nome ideal para substituir Wojciech Szczesny.

Segundo o veículo, além de tudo que tem feito em campo pelo Flamengo, a experiência do goleiro na Europa é um ponto importante para a Juventus. O camisa 1 teve boa passagem pela Espanha, onde se notabilizou pelas defesas de pênalti.

Publicidade

Após uma longa negociação, Diego Alves renovou seu contrato com o Flamengo no fim do ano passado. O novo vínculo do arqueiro com o Rubro-Negro vai até o dezembro de 2021.