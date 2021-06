Thiago Maia mostra habilidade com a bola nos pés durante treinamento - Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 14/06/2021 20:28 | Atualizado 14/06/2021 20:34

O Flamengo está perto de ter um reforço caseiro de luxo. Após se recuperar de uma cirurgia no joelho esquerdo, Thiago Maia cumpre a etapa de condicionamento físico e técnico e tem chances, mesmo que remotas, de ser relacionado para a partida do final de semana contra o Red Bull Bragantino, às 20h, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo dependerá da evolução e do desempenho nos próximos treinamentos.



Internamente, a cautela é o sentimento geral, mas essa possibilidade não está descartada. Thiago Maia tem treinado normalmente com o grupo há mais de um mês, o que faz parte do processo de recondicionamento físico e técnico. Nesta segunda-feira, por exemplo, participou do coletivo de forma integral e mostrou boa desenvoltura na atividade.



O retorno do camisa 33 à lista de relacionados não é uma decisão que será tomada apenas por Rogério Ceni. O treinador, que cumpre a quarentena depois de testar positivo para Covid-19, irá se reunir com o Departamento Médico para que não pule etapas e tenha o aval de todos. Não custa lembrar que a lesão do jogador é considerada grave.



Mesmo que o retorno de Thiago Maia não aconteça no final de semana e seja adiado para o fim do mês, a rápida recuperação do volante já é algo que deve ser comemorada pela comissão técnica, e equipe de preparação física e médica do Flamengo. Em dezembro, quando o jogador passou pela cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior e também do canto posterolateral do joelho esquerdo, o prazo mínimo inicial foi de oito meses. Ou seja, o retorno pode acontecer mais ou menos 60 dias antes do previsto.

DETALHES CONTRATUAL:



Após a grave contusão de Thiago Maia, o Flamengo se antecipou ao problema e tratou de resolver a questão contratual junto ao Lille, time dono dos direitos econômicos do jogador. Anteriormente, o contrato de empréstimo iria até junho de 2021, mas a diretoria rubro-negra conversou com os franceses conseguiu estender o compromisso por mais um ano (junho de 2022).



Além disso, ficou combinado que, durante o período de recuperação, o salário integral de Thiago Maia seria quitado pelo time francês. O Flamengo volta a assumir o compromisso financeiro após o primeiro jogo do volante depois da cirurgia.



Outro acordo feito foi em relação à opção de compra. Anteriormente, o valor da cláusula era de € 7,5 milhões (cerca de R$50 milhões) por 50% dos direitos econômicos agora passa a ser € 6,5 milhões (cerca de R$43 milhões) pelos mesmos 50% dos direitos. Porém, o Flamengo precisa comunicar ao Lille se irá exercer até janeiro de 2022.