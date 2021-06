A doação dos respiradores para Volta Redonda fez parte do acordo da FPF para a utilização do Estádio Raulino de Oliveira - Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 14/06/2021 11:52

Rio - A final do Copa do Brasil Sub-20 tem data, local e horário para acontecer. O Botafogo enfrenta o Coritiba, às 15h, no dia 20/06, domingo, no Estádio Raulino de Oliveira.

A Prefeitura de Volta Redonda liberou o horário e data requisitada pelo Alvinegro. Entretanto, o clube carioca aguarda o "ok" da CBF para divulgar a realização da partida na Cidade do Aço.

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil Sub-20, Botafogo e Coritiba empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo, no Couto Pereira. Novo empate fará o título ser definido nos pênaltis.