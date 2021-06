Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Mauricio Souza

Foto: Alexandre Vidal / FlamengoMauricio Souza

Por Venê Casagrande

Publicado 14/06/2021 18:45

O Flamengo, mesmo na ausência de muitos jogadores, que estão servindo às respectivas Seleções, consegue manter a boa fase e não sofre gol há quatro jogos (três vitórias e um empate) por conta do bom elenco tem. O mesmo acontece na beira do gramado, no desfalque de Rogério Ceni, que está com Covid-19 e está sendo substituído por Maurício Souza, comandante do Sub-20.

O técnico Mauricio Souza tem sido, inclusive, um reserva de luxo dos treinadores do time profissional. Sendo que é chamado para assumir a responsabilidade no elenco principal, o jovem comandante tem se saído bem. Ao todo, são 13 jogos, oito vitórias, três empates e apenas duas derrotas, tendo 69,2% de aproveitamento, números de dar inveja a qualquer profissional do futebol brasileiro.

E ao que tudo indica, Mauricio Souza terá mais uma oportunidade de mostrar o seu trabalho no time de destaque. Como Rogério Ceni só deve retornar ao dia a dia do Ninho do Urubu entre quinta e sexta, o jovem treinador ficará à beira do campo na quarta diante do Coritiba, no Maracanã, às 21h30, pelo jogo da volta da Terceira Fase da Copa do Brasil.

Após o triunfo sobre o América-MG, no último domingo, Maurício Souza falou sobre a parceria com Rogério Ceni que, mesmo de longe, tem ajudado com orientações e sugestões. Durante a transmissão do jogo, a tv responsável flagrou Ryan Luka, antes de ser acionado, ouvindo as instruções de Ceni através de um fone de ouvido.

"Rogério está em casa, isolado. O tempo todo com telefone conversando com o Márcio, meu auxiliar. Nos dá as informações. As trocas ele quem pede. Participa de tudo. Monta os treinos e palestras."

O Flamengo deve manter o time titular que venceu o América-MG, pois Pedro, com Civid-19, continuará afastado para cumprir o período de quarentena de dez dias.