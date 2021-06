Rogério Ceni - Daniel Castelo Branco

Publicado 14/06/2021 17:30 | Atualizado 14/06/2021 17:33

Rio - O Flamengo teve a confirmação nesta segunda-feira mais um desfalque para o jogo contra o Coritiba, na próxima quarta, pela Copa do Brasil, no Maracanã. O técnico Rogério Ceni segue testando positivo para Covid-19 e não poderá dirigir a equipe na partida decisiva contra o Coxa.

Infectado, Ceni já não pôde dirigir a equipe nas duas últimas partidas, contra América-MG e o próprio Coritiba, no jogo de ida, no Paraná. Nas duas ocasiões, a equipe vou dirigida por Maurício Souza, técnico do sub-20, que seguirá no comando.

A boa notícia é que a volta de Rogério está confirmada para a partida contra o Bragantino, no próximo sábado, no Maracanã. O treinador completará dez dias de isolamento na próxima quinta e, com isso, estará liberado para voltar aos trabalhos.