Gerson foi um dos destaques do Flamengo na vitória sobre o América-MGAlexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 18:18

Na primeira das quatro partidas até deixar o Flamengo, no dia 23 de junho a caminho do Olympique de Marselha, Gerson foi um dos destaques na fácil vitória por 2 a 0 sobre o América-MG, no Maracanã. Ao falar pela primeira vez sobre a despedida, o volante não escondeu a emoção de sair do clube do coração, mas avisou que pretende retornar.

"Realizei um sonho, né? De ter oportunidade de vestir o Manto Sagrado. Está acabando, mas espero um dia voltar. Estou muito feliz por tudo o que eu vivi e espero que o Flamengo continue conquistando muitas coisas", afirmou em entrevista à TV Globo na saída de campo.



Na contagem regressiva, Gerson prefere não pensar muito no adeus. Pelo programado, restam os duelos contra o Coritiba, pela Copa do Brasil, Bragantino e Fortaleza, pelo Brasileirão.



"Para falar a verdade, estou deixando para pensar depois, quando tiver o último jogo. Ainda tenho mais três jogos pelo Flamengo, é continuar trabalhando firme e focado porque ainda tenho um dever a cumprir. Trabalhar bem para aproveitar o pouco tempo que que tenho", afirmou.