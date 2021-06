Bruno Henrique celebra o gol que abriu o caminho da vitória do Flamengo sobre o América-MG - Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 17:52

Sem muita dificuldade, o Flamengo superou os desfalques para vencer com autoridade o América-MG por 2 a 0 e chegar à segunda vitória no Campeonato Brasileiro em dois jogos. Autor de um dos gols, Bruno Henrique comandou o ataque, que ainda contou com a eficiência de Rodrigo Muniz, marcando pela segunda vez seguida, e as jogadas de Vitinho. De volta e perto do adeus, Gerson foi outro destaque com grande atuação no Maracanã.

Mesmo sem Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Isla - além de Piris da Motta -, todos na Copa América, e Pedro e o técnico Rogério Ceni, ambos com Covid-19, o Flamengo se mostrou organizado e seguro, dominando desde o início do primeiro tempo, sem sofrer sustos. Logo aos 5 minutos, o Flamengo poderia ter aberto o placar quando Bruno Henrique foi derrubado na área pelo goleiro Cavichioli. Mas o VAR anulou o pênalti por causa de impedimento no início do lance. O atacante ainda parou no goleiro em bela cabeçada, aos 18.

Com paciência, o Rubro-Negro abriu o placar com Bruno Henrique, aos 23, em excelente contra-ataque puxado por Vitinho, que roubou a bola na defesa e tabelou com o companheiro. Depois, o Flamengo teve volume, mas faltou um pouco de qualidade e eficiência para criar mais chances claras.

Na segunda etapa, o panorama não mudou e o Flamengo continuou chegando à área do América-MG com enorme facilidade. A bola cruzou a área mineira pelo menos cinco vezes, sem alguém para colocar para dentro. Em uma delas, Muniz cruzou e Cavichioli quase fez contra. Na melhor chance, Michael parou no goleiro.

Até que, aos 21, Muniz girou bonito sobre o marcador, invadiu a área e chutou cruzado para marcar um belo gol. Estava tão fácil que somente aos 28 minutos do segundo tempo o América-MG chutou no alvo, sem problemas para Diego Alves defender. Gerson ainda mandou uma bola no travessão e Diego chutou rente à trave.

FLAMENGO 2 X 0 AMÉRICA-MG



Local: Maracanã

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



FLAMENGO: Diego Alves; Matheuzinho, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís (Renê); Gerson, Diego, Vitinho (João Gomes) e Michael; Rodrigo Muniz (Ryan Luka) e Bruno Henrique (Max). Técnico: Mauricio Souza (auxiliar).

AMÉRICA-MG: Cavichioli; Diego Ferreira (Ricardo Silva), Bauermann, Anderson e João Paulo; Juninho (Eduardo), Juninho Valoura, Alê e Gustavo (Ribamar); Ademir (Felipe Azevedo) e Bruno Nazário (Yan Sasse). Técnico: Lisca.



GOLS: Bruno Henrique (aos 23' do 1º tempo); Rodrigo Muniz (aos 21' do 2º tempo).