Orlando Berrío - Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 11:47

Emirados Árabes - Negociado pelo Flamengo em 2020, o atacante Orlando Berrío rescindiu o contrato com o Khor Fakkan e está livre no mercado. No último fim de semana, foi noticiado que Berrío estaria sendo sondado pelo Cruzeiro para a disputa da Série B.

Segundo o portal "Coluna do Fla", o colombiano está me plena forma física e apto para jogar. Ainda de acordo com o site, o jogador desperta interesse de clubes da Série A do Brasileirão e de países como Argentina e México.

Orlando Berrío chegou ao Fla em 2017 após se destacar no Atlético Nacional, da Colômbia. Pelo clube, o atacante foi tricampeão Carioca (2017, 2019 e 2020), Campeão Brasileiro (2019) e da Libertadores (2019). Berrío disputou 81 jogos pelo Flamengo e marcou sete gols.