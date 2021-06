Rodrigo Muniz celebra gol com Maurício de Souza - ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Rodrigo Muniz celebra gol com Maurício de SouzaALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 09:48

Rio - Neste domingo (13), o Flamengo venceu o América-MG no Maracanã pelo placar de 2 a 0. Bruno Henrique e Rodrigo Muniz anotaram os gols do Rubro-Negro. Após a vitória com tranquilidade, Maurício de Souza, interino enquanto Rogério Ceni se recupera da infecção por coronavírus, exaltou a qualidade do jovem centroavante Rodrigo Muniz, que vem se destacando quando é acionado no time titular.

"Ele é um querido. Está comigo tem tempo. Disse mais um gol e eu disse que ele sempre concentrado é mortal. Estava feliz pela partida que ele fez. o Rodrigo já é uma realidade. Tem capacidade de definir muito grande com os pés e cabeça. Atleta fora de série de trabalhar. Falar do Muniz é muito fácil. É um jogador que não da trabalho nenhum. Sempre solicitado vai muito bem”, disse o técnico do Flamengo.

Publicidade

Com Gabigol servindo a Seleção Brasileira na Copa América e a ausência de Pedro, também infectado pela Covid-19, Muniz deve ser titular mais uma vez com a camisa do Flamengo na partida contra o Coritiba, válida pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil.