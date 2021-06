Aos 34 anos, defensor não renovará contrato com o Arsenal - Divulgação/Arsenal

Aos 34 anos, defensor não renovará contrato com o ArsenalDivulgação/Arsenal

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 12:36

Rio - Após fechar a contratação de Gerson, do Flamengo, o Olympique de Marselha segue ativo no mercado em busca de reforços. De acordo com o jornal ‘La Provence’, o time francês fez uma proposta pelo zagueiro David Luiz, que está livre no mercado e tem sido especulado no Rubro-Negro.

Segundo o veículo, Jorge Sampaoli é um grande admirador do futebol do defensor brasileiro e acredita que seu nome seria ideal para a equipe francesa. Além disso, a chance de traze-lo sem custos é um atrativo para os franceses.

Publicidade

David Luiz está sem clube desde maio, quando seu contrato com o Arsenal chegou ao fim. Nas redes sociais, parte da torcida do Flamengo vem fazendo campanha pela contratação do jogador, já que o sistema defensivo do time não tem convencido.