SBT leva "Galvão Bueno" em programaReprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 11:05

Rio - O SBT alfinetou a Globo nesta segunda-feira, durante o programa "Arena SBT". A atração contou com a participação do imitador Rudy Landucci, que invadiu o estúdio vestido como Galvão Bueno, e garantiu à emissora uma cutucada na rival por conta dos direitos de transmissão da Copa América.

"Vou acabar com o mistério. Ninguém adivinhou. Não tem Copa América sem ele. Uma homenagem nossa aqui. Palmas, gente! Vocês estão surpresos? Galvão Bueno!", disse o apresentador Benjamin Back ao anunciar Landucci.

"Prazer enorme estar aqui com vocês. Primeira vez que estou aqui no SBT. Estou muito feliz de estar aqui com vocês", declarou o comediante.