PortuguesaArquivo pessoal

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 10:33

Rio - Após uma vitoriosa caminhada no profissional durante o Campeonato Carioca, Marcus Menezes vem se

destacando pela gestão e inclusão dentro do futebol de base da Portuguesa. A equipe, famosa por

revelar muitos jogadores vindos do futsal, agora aposta suas fichas em Alice Duarte, uma jovem de sete

anos que vem despontado na equipe.



Com a melhor defesa e ataque do Carioca da Liga Ângulo de Futebol de 7, a Lusa se sagrou campeã da

primeira etapa e a jovem ainda garantiu o prêmio craque da rodada, jogando entre meninos e

mostrando a força do futebol feminino no esporte. Marcus comenta:



“Nos últimos anos, com a diminuição do preconceito e o sucesso de algumas atletas como Marta e a

menor resistência de seus responsáveis, temos cada vez mais meninas que querem praticar e jogar

futebol. Por isso, é importante termos cada vez mais ações que incentivem e evidencie a participação

delas. Metade da minha experiência com treinamento de alto rendimento é no feminino. É um

motivador para mim ter a Alice Duarte na nossa equipe, sendo a única menina da federação de futsal do

Rio e ainda jogando no Sub-9 do society.”

O próximo passo da Lusa será a preparação para a próxima etapa do torneio, além continuar relevando

talentos e promovendo cada vez mais visibilidade das jovens meninas no futebol nacional. Hoje,

inclusive, o clube conta com a presença de duas garotas no Sub-7(única equipe da federação de futsal

com menina e única equipe de society da competição com meninas jogando).