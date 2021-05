Roger Machado no treino do Fluminense Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 09:00

Rio - Após uma verdadeira saga com viagens na Colômbia e no Equador, o Fluminense volta a campo neste domingo pela semifinal do Campeonato Carioca. Com a vantagem de empate, o Tricolor enfrenta a Portuguesa, no Maracanã, às 18 horas, para ter a chance de uma revanche com o Flamengo na final do torneio.

Roger Machado deve novamente escalar uma equipe alternativa na partida. O Fluminense terá novo desafio para a Libertadores no meio da semana, desta vez contra o Santa Fe no Rio de Janeiro, e por conta disso preservar seus principais jogadores.

Publicidade

A Portuguesa segue viva na luta pela classificação e aposta na invencibilidade contra o Fluminense na temporada. Até o momento foram dois jogos: o primeiro uma vitória por 3 a 0 no Maracanã contra a equipe sub-23 comandada por Ailton. Depois o empate por 1 a 1 na última semana no Luso-Brasileiro.

Porém, para avançar, a equipe insulana terá que conseguir mais que um empate na partida. Por ter feito melhor campanha no primeiro turno, o Fluminense se classifica, caso consiga dois resultados iguais contra a Lusa.