Sousa, zagueiro do BotafogoDiuvlgação

Por Venê Casagrande

Publicado 14/06/2021 21:30 | Atualizado 14/06/2021 21:41

O zagueiro Sousa, de 19 anos, está perto de ser vendido ao Cercle Brugge, da Bélgica. O Botafogo já recebeu o papel oficial do clube belga e acerta os últimos detalhes. O valor gira em torno de 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 16 milhões, com gatilhos estabelecidos em contrato.

As conversas entre Botafogo e Cercle Brugge, da Bélgica, estão em andamento há cerca de dez dias, e as partes já estão no estágio final para sacramentar a negociação. A reportagem não teve acesso aos detalhes de como o time belga irá pagar ao Alvinegro, mas será parcelado.

Cria das categorias de base do Botafogo, Sousa surgiu no time profissional na temporada passada, quando o time foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2020, ele fez 15 jogos e, neste ano, sete, marcando um gol.