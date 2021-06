Rodolfo Landim, presidente eleito do Flamengo - Marcio Mercante / Agencia O Dia

Rodolfo Landim, presidente eleito do FlamengoMarcio Mercante / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 15/06/2021 16:22

O Flamengo aguarda o comunicado oficial da CBF dos jogadores convocados para as Olímpiadas 2021 para decidir qual decisão tomar em relação aos atletas (ou atleta) chamados por André Jardine. O atacante Pedro, destaque nos dois últimos amistosos, contra Cabo Verde e Sérvia, é figura garantida na lista que será divulgada na próxima quinta-feira.

Internamente, o clima é de dúvida e indecisão em relação à liberação ou não para a seleção olímpica. No Departamento de Futebol do Flamengo, a ampla maioria é contra a ida de jogadores para a disputa das Olímpiadas. O martelo, entretanto, será batido pelo presidente Rodolfo Landim, pois essa é uma decisão institucional, que envolve o relacionamento do clube com a entidade, e também a vontade do atleta, que será ouvido pela diretoria.

Publicidade

Uma reunião do Conselho de Futebol do Flamengo está marcada para esta quarta-feira, véspera do dia do anúncio dos convocados para as Olímpiadas. O assunto "liberação de jogadores" estará em pauta e será discutido pelos participantes.

Na pré-lista do técnico Jardine, 50 nomes estão inclusos, porém 11 estão impossibilitados por estarem disputando a Copa América com a Seleção principal. Restam 39, e 18 serão selecionados. O Flamengo possui quatro representantes: Pedro, Rodrigo Caio, Gerson (ainda) e Gabigol (disputa a Copa América).